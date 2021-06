Schianto terrificante in A4, l’auto finisce sotto il tir: muore 45enne



È finita sotto il tir l’auto del 45enne trevigiano morto quest’oggi in un terribile schianto avvenuto lungo l’Autostrada A4 nel tratto del nodo di Portogruaro-San Stino di Livenza in direzione Venezia. La Fiat Punto bianca ha tamponato il mezzo pesante in una dinamica ancora da ricostruire. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo.

