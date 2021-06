Scomparsa Samira, il marito condannato all’ergastolo per omicidio: il corpo non è mai stato trovato



è stato condanno all’ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere dalla Corte d’Assise di Rovigo Mohamed Barbri, 41enne di origine marocchina, per la scomparsa della moglie Samira El Attar: la donna è scomparsa nel 2019 e il suo corpo non è mai stato trovato. I dubbi degli inquirenti si sono tuttavia concentrati sempre sull’uomo che è stato arrestato in Spagna a gennaio dello scorso anno.

