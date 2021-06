Scomparsa Sara Pedri, la famiglia: “Era stressata dal lavoro”. Per le ricerche anche i sub



Sara Pedri, ginecologa trentunenne di Forlì che lavorava in Trentino, è scomparsa il 4 marzo: per le ricerche si stanno impiegando sommozzatori, piloti di droni e unità cinofile tra il lago di Santa Giustina e il torrente Noce, fino al ponte di Mostizzolo. La famiglia: “L’ultima volta che l’abbiamo vista tremava, era deperita e aveva il viso scarno. Il medico le aveva fatto un certificato di malattia che indicava calo ponderale per stress da lavoro”.

