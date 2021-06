Scuola, a settembre si tornerà in classe ma resterà il distanziamento tra i banchi



Secondo la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, “la scuola è il centro del Paese, a settembre sarà dunque in presenza. Ma stiamo lavorando perché si vada sempre di più a ridurre il numero degli studenti per classe, di certo abbiamo ulteriormente prorogato le misure economiche per aiutare i dirigenti a mantenere gli ulteriori spazi per le attività scolastiche con alunni per classe in minor numero: possono mantenere spazi aggiuntivi per effettuare lezioni con il distanziamento previsto”.

