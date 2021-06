Scuola, da settembre possibile ritorno in presenza al 100% e addio alle mascherine per studenti



Da settembre la scuola potrebbe riprendere con tutti gli studenti in presenza, senza didattica a distanza. Inoltre, secondo l’auspicio del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il rientro in classe potrebbe avvenire senza più l’obbligo di indossare la mascherina per gli studenti. Un’ipotesi accolta positivamente anche dai presidi italiani.

