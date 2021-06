SERATA CAMPANILE: il 16,17 e 18 giugno al teatro Vascello di Roma

16-17-18 GIUGNO 2021 mercoledì, giovedì, venerdì h 21

SERATA CAMPANILE

di e con Cristina Borgogni, Massimo Fedele, Paolo Lorimer

testi di Achille Campanile

una produzione Teatro Vascello La Fabbrica dell’attore

foto di Fabio Gatto

Estratti da:

Tragedie in due battute

Manuale di conversazione

Vita di uomini illustri

Serata Campanile è un recital all’insegna del grande divertimento, ma un divertimento pieno di riflessione e di eleganza, perché Campanile basa la sua poetica e il suo humor sul gioco di parole colto e raffinato. In questo momento in cui la volgarità culturale e lessicale trionfa, vogliamo proporre un modo diverso di divertirsi in cui il riso scaturisca dalla comicità di una penna graffiante e intelligente. Campanile racconta un’Italia comica, tenera, sprovveduta, feroce, patetica…non così lontana dall’Italia di oggi. E la sua “grazia” ci porta a un’acuta riflessione.

Prezzo € 11 posto unico comprensivo di servizio di prenotazione, info 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com –

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/biglietto/serata-campanile/157190

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

