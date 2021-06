Sessismo negli esercizi di inglese: “Le ragazze non dovrebbero camminare da sole di notte”



In un libro di grammatica inglese per liceali è presente un esercizio che recita: “Le ragazze non dovrebbero camminare da sole di notte”. La denuncia arriva a Fanpage.it da una studentessa indignata, ma anche stupita dal fatto che nel tempo nessuno abbia mai corretto una frase così sessista.

