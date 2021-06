Shady ebbe un flirt con Michele Merlo: “Rispettiamo il dolore, non spettacolarizziamo la morte”



La tragica morte di Michele Merlo, deceduto a 28 anni per una leucemia fulminante, è stata commentata anche da Shady che aveva fatto con lui Amici: tra i due era nato un flirt nel talent, mai diventato una vera e propria relazione. Oggi, però, la giovane, lontana dall’essere una sua ex fidanzata, chiede di non speculare sul loro rapporto e sul dramma: “Rispettiamo il dolore dei famigliari ed evitiamo di spettacolarizzare la morte”.

