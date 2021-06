Siena, violenza sessuale di gruppo: tra gli arrestati calciatore delle giovanili della Serie A



Sono quattro i ragazzi arrestati dalla Squadra mobile di Siena per la violenza di gruppo denunciata da una ragazza di 20 anni la scorsa settimana: la giovane, come denunciato alla polizia, sarebbe stata stuprata durante una festa privata in casa a Siena. Tra gli arrestati c’è anche un calciatore delle giovanili che milita in Serie A.

