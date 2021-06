Sindacalista ucciso, la compagna del camionista: “Piango per Adil, ma Alessio non è un assassino”



Parla Denise Angelone, la compagna del camionista che nella giornata di venerdì ha travolto e ucciso Adil Belakhdim, sindacalista impegnato in un sit-in di protesta per i facchini della filiera della logistica. “Piango ogni giorno per quell’uomo, ma Alessio non è un assassino – ha dichiarato la ragazza -. Ha sempre lavorato onestamente per mantenere la famiglia”

