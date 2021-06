Skin e Ladyfag aspettano un bebè: “Presto saremo in tre”



Skin, la storica leader degli Skunk Anansie, e la scrittrice e performer Lady Fag, saranno presto in tre. La giornalista è incinta e lo ha annunciato con una foto sulla sua pagina Instagram: “Coming Soon, and babyfags makes three!”. Skin e la compagna performer stanno insieme da quattro anni e presto si sposeranno.

