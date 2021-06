“Sophie Codegoni in hotel con Nicolò Zaniolo”, parla la ex tronista di Uomini e Donne



Non ci sarebbe alcun flirt tra Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. A smentire l’indiscrezione circolata a proposito del presunto incontro in hotel tra i due è la diretta interessata: “Avvistamenti fake, se ci sarà da dire qualcosa lo farò io”. Smentisce anche Francesca Costa, madre del campione della Roma.

