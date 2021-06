Sorprende i ladri in casa, 50enne ucciso nel Torinese con un colpo d’arma da fuoco



È stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco il 50enne ritrovato morto in casa Piossasco, nel Torinese. I soccorritori giunti in casa della vittima questa mattina sono intervenuti per un presunto malore e hanno poi scoperto il foro di proiettile all’altezza dello stomaco: sulla vicenda indagano i carabinieri che ipotizzano un tentativo di rapina finito male.

