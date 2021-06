Stash e il battesimo della figlia Grace: “Hai reso immensa la mia vita”



Stash innamorato più che mai della sua piccola Grace. Il cantante e la compagna Giulia Belmonte hanno festeggiato il battesimo della bimba a Ravello, in Costiera Amalfitana e da parte del cantante non sono mancate le parole d’amore su Instagram per la sua piccola famiglia: “Non esiste uno sguardo più sincero del tuo…un amore più sincero del tuo…un sorriso più sincero del tuo…”, è la dedica per la bimba nata lo scorso 3 dicembre.

