Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona



La ex teleimbonitrice che fu condannata per truffa con la madre Wanna Marchi, è diventata un’agente di personaggi dello spettacolo. Tra i clienti c’è Fabrizio Corona, con cui condivide peraltro l’esperienza di un passato in carcere: “Faremo tante cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi”.

