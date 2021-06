Stop agli allevamenti in gabbia, nel 2023 arriverà la proposta dell’Ue



Una proposta di legge che proibisca gli allevamenti in gabbia. È quanto confermato dalla Commissaria europea alla salute Stella Kyriakides, che ha così risposto positivamente alla richiesta della petizione dei cittadini europei End the Cage Age sull’eliminazione definitiva degli allevamenti in gabbia di conigli, galline e altri animali da cortile. L’iter legislativo potrebbe concludersi entro il 2027.

