Stop al coprifuoco da oggi in 13 Regioni: quando sarà abolito in tutta Italia

Da oggi, lunedì 14 giugno, addio al coprifuoco per oltre 40 milioni di italiani che vivono nelle Regioni in zona bianca (Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto e Umbria a cui si aggiungono Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, provincia autonoma di Trento, Lazio e Lombardia). Ma il 21 giugno anche in zona gialla verrà abolito definitivamente il divieto allo spostamento notturno.

