“Stop viaggi, concerti, stadio e ristorante”. L’idea di Rasi per convincere i giovani a vaccinarsi



Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema e attualmente consulente del commissario per l’emergenza coronavirus: “Userei in modo più perentorio il Green pass, senza il quale precluderei alcune cose: dai voli aerei ad alcune attività ludiche come i concerti o le partite di calcio, ma anche i ristoranti”.

