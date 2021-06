Strage di Erba, il pm: “Condannate Azouz Marzouk, ha calunniato Olindo e Rosa per andare in tv”



Il pm di Milano Giancarla Serafini ha chiesto una condanna a 3 anni e mezzo per Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, due delle vittime della strage di Erba, finito imputato per calunnia in relazione a una richiesta di raccogliere nuove prove presentata alla Procura per la revisione del processo sui quattro omicidi che si è chiuso con la condanna all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

