Strisce blu gratis per tutti i disabili in tutta Italia, l’appello delle associazioni al Governo



La proposta, avanzata da Cittadinanzattiva insieme a UILDM , anche a nome di tante altre associazioni di disabili, chiede al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e alla Ministra per la Disabilità, Erika Stefani, la modifica della bozza di Decreto Legge Trasporti per obbligare i comuni a rendere gratuita la sosta sulle strisce blu per i veicoli dei disabili dotati di apposito contrassegno europeo.

