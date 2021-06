Taranto, l’ex Ilva va avanti: Consiglio di Stato annulla chiusura dell’impianto voluta dal sindaco



L’ex Ilva di Taranto non chiuderà. La quarta Sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto gli appelli di Arcelor Mittal spa e di Ilva spa in amministrazione straordinaria annullando l’ordinanza del febbraio 2020 con la quale il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci aveva ordinato di risolvere le criticità dell’impianto o, in alternativa, sospenderne le attività.

