Taranto, ragazzo di 21 anni ucciso a colpi di pistola per strada: polmone perforato



Colpi di pistola all’1,30: un ragazzo di 21 anni, Alessio Serra, è stato raggiunto da un colpo al petto che gli ha perforato il polmone. La vittima, che aveva precedenti di polizia, è spirata in ospedale poco dopo. Si indaga a 360 gradi e per ora gli inquirenti non escludono alcuna pista, da quella legata alle sostanze stupefacenti, al regolamento di conti.

