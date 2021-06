Teatro Martinitt di Milano: 100 notti di spettacolo sotto le stelle

FILM FESTIVAL DAYS e CINEMA PER TUTTI, UN FILM PER OGNUNO

12 giugno – 12 settembre 2021|ARENA MILANO EST

“È tutto apparecchiato per il cuore e per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente…”.

E che nella vita, come recita il brano di Ornella Vanoni, ci vuole passione e anche un filo di incoscienza, lo sanno bene al Martinitt: è questo lo spirito, che ha portato un’organizzazione impavida -nella complessità del periodo postpandemico- alla costruzione del caleidoscopico e sbalorditivo programma di eventi di Arena Milano Est 2021.

Il suggestivo spazio esterno del Teatro Martinitt di Milano, nel cuore del popolare quartiere dell’Ortica, in una mescolanza di tradizione e futuro, torna per il secondo anno a essere il grande palcoscenico all’aperto di un’estate di cultura, svago, divertimento e incontri.

Una ripartenza al motto di #accorciamoledistanze nel nuovo polo multiculturale della città per una lunga e intensa stagione di cinema, cabaret, stand-up comedy, musica, incontri con l’autore, rassegne a tema, partite dell’Italia agli Europei e street food.

Si riaccendono i riflettori sul cinema, grande protagonista della scorsa edizione, con un programma quanto mai originale e stravagante per un’arena. L’apertura 2021 è affidata ai Film Festival Days che inaugurano la nuova stagione ospitando un’anteprima assoluta e due festival cinematografici. Sulla scia del successo dell’anno passato, seguirà l’attesissima rassegna Cinema per tutti, un film per ognuno, sorprendente per la qualità e la quantità della proposta artistica, curata da Franco Dassisti, giornalista, critico cinematografico e conduttore di La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio24.

Film Festival Days

Al via sabato 12 giugno. Milano è invitata alla proiezione in anteprima del docufilm “Andrà tutto bene? Voci di povertà durante la pandemia”, evento gratuito di Fondazione L’Albero della Vita Onlus e Fabrica. Il film dà voce a diverse famiglie che vivono nell’area milanese, inserite nel programma di contrasto alla povertà minorile “Varcare la soglia” di L’Albero della Vita.

Lunedì 14 e martedì 15 giugno Arena Milano Est ospita Iminese Indipendent Film Festival-ShOrtica, concorso internazionale di cortometraggi incentrato sul cinema indipendente. IMINESE, anagramma di Insieme, nasce per supportare e presentare nuovi registi con diversi background culturali e sguardi multi-generazionali.

Si prosegue, da venerdì 18 a domenica 20 giugno, con la 7° edizione di Milano Food Film Festival, per la prima volta stanziale. Un weekend all’insegna di proiezioni, aperitivi-degustazioni, testimonianze e racconti di produttori agricoli e registi sui sistemi agroalimentari del nostro territorio e del mondo. Protagonisti delle serate i film “Il Vegetariano”, “Sembradoras de Vida” e “Soyalism”.

Cinema per tutti, un film per ognuno

Dal 21 giugno al 12 settembre si sbobina la stagione cinematografica dell’anno, sotto la guida sapiente di Franco Dassisti. Strutturata per temi e completata da incontri e dibattiti con registi, attori e produttori, porta in cartellone appuntamenti settimanali con titoli accuratamente scelti per le sezioni Notte d’autore (lunedì), Notte italiana (mercoledì), Notte da Oscar (venerdì), Notte da Star (sabato) e Notte Doc (domenica).

Un palinsesto vivacissimo e assai variegato, con film imperdibili di oggi e di ieri, che tornano a illuminare il cortile di Via Pitteri 58 dell’arena estiva più grande di Milano (e l’unica a funzionare anche in caso di pioggia, vista la disponibilità della struttura indoor).

Notte italiana – Il 21 giugno apre “Est, dittatura last minute”, eccezionalmente di lunedì, alla presenza del regista Antonio Pisu. Il film, che vede tra i protagonisti Lodo Guenzi del gruppo Lo Stato Sociale, ci porta all’ottobre 1989 alla vacanza di tre giovani amici che partono da Cesena per l’Europa dell’Est.

Una proposta interessante, tra scelte nient’affatto scontate, da “Il cattivo poeta” (23 giugno) di Gianluca Jodice, dedicato a Gabriele D’Annunzio/Sergio Castellitto, a “Non odiare” (30 giugno) dell’esordiente Mauro Mancini, ospite della serata, e altre quasi necessarie, come “Le sorelle Macaluso” (7 luglio) di Emma Dante.

Notte d’autore – Tra i primi film selezionati, l’irriverentemente alcolico “Un altro giro” (28 giugno), premio Oscar come miglior film stranero, e il drammatico “Lezioni di persiano” (5 luglio), dal soggetto arguto e insolito sull’Olocausto, ispirato a una storia vera.

Notte da Oscar – Non potevano mancare il pluripremiato “Nomadland” (25 giugno) e il vincitore per la migliore attrice non protagonista “Minari” (9 luglio).

Notte da Star – La sezione esordisce con “Imprevisti Digitali” (26 giugno), commedia francese sulla comunicazione digitale e i possibili danni di internet, e con “Rifkins Festival” (10 luglio), l’ultima fatica di Woody Allen.

Notte Doc – Inaugura “Notturno” (27 giugno) di Gianfranco Rosi, tre anni di riprese e di guerra in Medio Oriente. Seguono il film sullo street artist più famoso del mondo, “Banksy, l’arte della ribellione” (4 luglio) e il potente “Collective” (11 luglio), sullo scandalo sanitario romeno.

Da sapere

Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi

Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid.

Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

In caso di pioggia, gli eventi possono essere spostati all’interno del Teatro Martinitt (220 posti).

Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Teatro/Cinema Martinitt

Via Pitteri 58, Milano.

Tel 02.36580010 info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it, www.arenamilanoest.it

