Teramo, 16enne col motorino in panne investito e ucciso: automobilista positivo ad alcol test



Il drammatico incidente stradale a Corropoli, in provincia di Teramo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’adolescente era rimasto a piedi perché il suo motorino era in panne e si è era incamminato sul ciglio della strada spingendo il mezzo a due ruote quando è sopraggiunta la vettura che lo ha investito in pieno.

