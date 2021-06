Terapie intensive Covid sotto quota mille per la prima volta in oltre 7 mesi



Ad oggi i pazienti positivi al Coronavirus e ricoverati nei reparti di rianimazione in Italia sono 989, con 41 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Un numero così basso di terapie intensive Covid occupate non si registrava da più di sette mesi. In calo anche i ricoverati col Covid nei reparti ordinari.

