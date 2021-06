Test di Medicina 2021, la prova il 3 settembre: quasi mille posti in più per gli aspiranti medici



Secondo il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) il test di ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022 si svolgerà il prossimo 3 settembre in contemporanea in tutta Italia. Dal 30 giugno al 22 luglio è possibile completare l’iscrizione. Tra le novità, quasi mille posti in più a disposizione degli aspiranti camici bianchi.

