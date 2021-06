THE EXPRIENCE CIRCUS, l’11 e 12 giugno al Teatro Mongiovino

11 e 12 giugno 2021 ore 18,00

THE EXPRIENCE CIRCUS

Sabato 12 giugno ore 18.00

ALLA RICERCA DELL’APPLAUSO PERFETTO

Spettacolo per famiglie di clownerie, giocoleria e magia

con Paolo Scannavino

Domenica 13 giugno ore 18.00

GHIRIGORO… IL CIRCO PIU’ PICCOLO DEL MONDO

Spettacolo per famiglie di clownerie, giocoleria e magia

con Laura Donzella

A seguire, in entrambe le date

PICCOLO CIRCO

Laboratorio di Circo ludico-educativo con spettacolo

Età consigliata dai 4 anni

Questo fine settimana nel Giardino del Teatro Mongiovino arriva il CIRCO! E sarete anche voi a farne parte: due diversi e divertentissimi spettacoli, Alla ricerca dell’applauso perfetto sabato e Ghirigoro Il circo più piccolo del mondo domenica, al termine dei quali i bambini saranno invitati, da operatori esperti, a sperimentarsi nelle arti circensi.

Questa settimana al Teatro Mongiovino siamo più… interattivi che mai! Sì, perché nel nostro grande giardino arriva niente meno che Il Circo… e sarete anche voi a misurarvi con il vostro talento di piccoli circensi!

Due spettacoli con laboratorio ludico educativo di circo per bambini dai 4 ai 10 anni vi attendono questo fine settimana:

Sabato 12 giugno alle 18.00 va in scena Alla ricerca dell’applauso perfetto con Paolo Scannavino… questo eclettico artista è assolutamente deciso a riuscire laddove gli altri hanno fallito: trovare la formula per l’applauso perfetto! Utilizzando utilizzando tutte le tecniche del circo proverà ad emozionare il pubblico fino a farlo piangere dalle risate! Ci riuscirà? Uno spettacolo ricco di magia, musica e giocoleria per emozionare gli spettatori e far esplodere l’allegria e le risate.

Domenica 13 giugno alle 18.00 sarà la volta di Laura Donzella con Ghirigoro… Il circo più piccolo del mondo! Sì, perché il circo di Laura è composto da una sola persona: nientemeno che… rullo di tamburi… lei stessa! Ma non temete, perché la nostra artista sa diventare mille persone diverse: si trasformerà di volta in volta in clown, giocoliera, maga, combinerà un sacco di pasticci! Ma per fortuna nel suo circo ci sono sempre i bambini ad aiutarla…

Alla fine di entrambi gli spettacoli, i bambini si potranno misurare con Piccolo Circo, un laboratorio didattico-educativo con spettacolo per sperimentare, attraverso il gioco, le diverse discipline circensi.

In un’atmosfera divertente e creativa operatori esperti guideranno i bambini alla scoperta dell’equilibrismo, della giocoleria e dell’acrobatica.

Il laboratorio è adatto a bambini dai 4 ai 10 anni, la durata di spettacolo e laboratorio è di circa 1h30-1h45.

PROGRAMMA DI GIUGNO

BIGLIETTI:

Adulti: € 10,00

Bambini (1-9 anni): € 8,00

ABBONAMENTI:

3 spettacoli a scelta: Adulti: € 24,00- Bambini (1-9 anni): € 18,00

5 spettacoli a scelta: Adulti: € 35,00- Bambini (1-9 anni): € 25,00



Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 06.51.31.492

www.accettellateatro.it

mongiovino@accettellateatro.it

prenotazioni@accettellateatro.it

