Tirrenia, 19enne annega mentre fa il bagno: morto sotto gli occhi del fratello e degli amici



Una giornata al mare si è trasformata in dramma. Un giovane è annegato nel mare di Tirrenia, la nota località balneare in provincia di Pisa. Era con altri ragazzi, compreso il fratello. Probabilmente la corrente lì ha fatti finire a largo dove per un probabile gioco di correnti non hanno più sentito il fondale sotto i piedi ed hanno iniziato a chiedere aiuto…

