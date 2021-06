Tommaso Zorzi copia Chiara Ferragni e la moda delle ciabatte con calzino, lui: “Le regole le fa lei”



Tommaso Zorzi in una story parla di uno degli argomenti più discussi del momento: la moda delle ciabatte con il calzino di spugna. Tendenza che è costretto a seguire perché ormai è una “nuova regola” della moda. E a chi è già pronto a criticarlo risponde: “Non le faccio io le regole le fa Chiara Ferragni. Non è colpa mia. Ve la prendete con lei, non con me”.

