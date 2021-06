Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani nella prima foto social di coppia, con loro Elisabetta Gregoraci



Instagram Stories a parte, è il primo scatto di coppia che Tommaso Zorzi condivide sul suo profilo con il ballerino, che ha raggiunto in Puglia. Stanzani è infatti nel corpo di ballo di Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci, ex collega di Zorzi al GF che ha partecipato alla gita in barca con i due giovani. Tra i commenti allo scatto, pure quelli di Oppini e Stefania Orlando.

