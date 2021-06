Tommaso Zorzi geloso di Can Yaman, l’ironico messaggio minaccioso a Tommaso Stanzani



Che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani siano ormai inseparabili è cosa nota, ma che il vincitore del Grande Fratello Vip 2020/2021 tema ‘la concorrenza’ di Can Yaman ha fatto davvero ridere. La butta subito sullo scherzo l’influencer che si appresta a caricare nelle sue consultatissime stories IG un messaggio da inviare al suo ‘amore’, contenente un avvertimento non da poco: “Il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio….”.

