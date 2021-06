Torino, architetto ucciso dai ladri in casa. La rabbia del padre: “Vittima di almeno sei furti”



La zona dove viveva Roberto Mottura, l’architetto ucciso dai ladri che si erano introdotti nella sua villetta, sarebbe zona franca per i malviventi come raccontato dal padre della vittima Attilio. “Vivo qui da 30 anni e ho subito almeno sei furti”, le parole dell’uomo ancora sotto shock per la morte del figlio raggiunto da un colpi di pistola allo stomaco nel tentativo di fermare i ladri.

