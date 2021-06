Torino, trovato il cadavere di un uomo in una cantina: aveva un coltello conficcato nell’occhio



Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato ritrovato all’interno di una cantina a Torino, in via Principi d’Acaja. La vittima è stata ritrovata con un coltello conficcato nel bulbo oculare. A dare l’allarme il padre dell’uomo, che non riusciva ad avere notizie del figlio da più giorni. Indagano i carabinieri.

Continua a leggere



Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato ritrovato all’interno di una cantina a Torino, in via Principi d’Acaja. La vittima è stata ritrovata con un coltello conficcato nel bulbo oculare. A dare l’allarme il padre dell’uomo, che non riusciva ad avere notizie del figlio da più giorni. Indagano i carabinieri.

Continua a leggere

Continua a leggere