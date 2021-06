Tragedia a Boretto, si tuffano nel Po per recuperare una canna da pesca: un morto e un disperso



Tragedia a Boretto (Reggio Emilia) dove un uomo si è gettato nel fiume Po per recuperare una canna da pesca ma è stato trascinato via dalle correnti: il suo cadavere è stato ritrovato dopo circa due ore. Altri due uomini si sono buttati in acqua per tentare di soccorrerlo: uno è riuscito a tornare a riva, l’altro è disperso.

