Tragedia a Venezia: cade dal 5º piano dell’hotel Bauer, morto turista di 22 anni



La vittima sarebbe un giovane poco più che ventenne, originario dell’est Europa. Indagini in corso della squadra mobile di Venezia. Gli investigatori per il momento tengono in considerazione due ipotesi: il gesto volontario o la caduta accidentale.

Continua a leggere



La vittima sarebbe un giovane poco più che ventenne, originario dell’est Europa. Indagini in corso della squadra mobile di Venezia. Gli investigatori per il momento tengono in considerazione due ipotesi: il gesto volontario o la caduta accidentale.

Continua a leggere

Continua a leggere