Tragedia del Mottarone, la prima chiamata ai soccorsi: “È caduta una cabina. Che casino”



“È caduta una cabina, ma non sappiamo bene dove”. Sono queste le informazioni ancora confuse riguardanti la tragedia della funivia del Mottarone trasmesse in una prima drammatica telefonata fatta da un’operatrice del 118 agli agenti delle forze dell’ordine. “Una cabina della funivia è caduta nel bosco, forse la zona non è raggiungibile via terra. Che casino”

