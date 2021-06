Tragico schianto in motorino a Bari, Davide muore a 18 anni sull’asfalto



La vittima del tragico incidente stradale è Davide Dell’Aglio, un 18enne residente a Noicattaro (Bari). Era circa la mezzanotte quando, per cause ancora tutte da accertare, il giovane ha perso il controllo del suo motorino e ha sbandato improvvisamente finendo per essere sbalzato violentemente dalla sella.

Continua a leggere



La vittima del tragico incidente stradale è Davide Dell’Aglio, un 18enne residente a Noicattaro (Bari). Era circa la mezzanotte quando, per cause ancora tutte da accertare, il giovane ha perso il controllo del suo motorino e ha sbandato improvvisamente finendo per essere sbalzato violentemente dalla sella.

Continua a leggere

Continua a leggere