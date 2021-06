Trapani, turista 18enne francese in shock anafilattico, salvata dalla polizia: “Grazie ai miei due angeli”



La giovane era in Sicilia in vacanza con un’amica, quando si è sentita male probabilmente dopo aver mangiato del cibo al quale è allergica. “Devo ringraziare i miei due angeli per la loro prontezza, il coraggio e la professionalità – ha dichiarato la diciottenne – perché senza il loro intervento avrei potuto mettere seriamente a rischio la mia vita”.

