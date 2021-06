Trasportavano droga sulle ambulanze durante il lockdown: otto arresti



Scoperta un’organizzazione criminale che operava tra Sicilia, Roma e Pescara. Sequestrati oltre 65 chili di marijuana. Nel periodo del lockdown, per evitare i controlli che si erano fatti più serrati per l’epidemia da Covid, i clan utilizzavano l’ambulanza di una onlus messinese. Le accuse, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Continua a leggere



Scoperta un’organizzazione criminale che operava tra Sicilia, Roma e Pescara. Sequestrati oltre 65 chili di marijuana. Nel periodo del lockdown, per evitare i controlli che si erano fatti più serrati per l’epidemia da Covid, i clan utilizzavano l’ambulanza di una onlus messinese. Le accuse, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Continua a leggere

Continua a leggere