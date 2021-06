Trento, se liberi palloncini in aria è come se abbandonassi rifiuti in strada: multa fino a 100 euro



Il Consiglio della provincia autonoma di Trento ha approvato una legge che vieta di liberare i palloncini in aria per limitare l’uso di plastica: pena da 50 a 100 euro di multa. La legge non riguarda tutti i dispositivi aerostatici, come ad esempio le lanterne che si lasciano volare in cielo. Un provvedimento che non è stato accolto favorevolmente da tutti.

