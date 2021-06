Turni da 19 ore e stipendi da fame: il caporalato sbarca nei centri commerciali, 9 a processo



Nove persone sono state rinviate a giudizio a Torino con le accuse di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”: i dipendenti di alcune cooperative del settore della logistica impegnate per lo più in centri commerciali e ipermarket sarebbero stati costretti a lavorare fino a 19 ore al giorno in cambio di salari da fame.

Continua a leggere



Nove persone sono state rinviate a giudizio a Torino con le accuse di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”: i dipendenti di alcune cooperative del settore della logistica impegnate per lo più in centri commerciali e ipermarket sarebbero stati costretti a lavorare fino a 19 ore al giorno in cambio di salari da fame.

Continua a leggere

Continua a leggere