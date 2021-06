Ubriaco, litiga con la moglie e la abbandona in autostrada: poi scappa in auto col figlio



Un violento litigio davanti al figlio di soli sei anni, poi il folle gesto di lasciare la moglie, da sola, di notte, in autostrada, e scappare in auto proprio insieme al piccolo. L’assurda storia arriva dalla Spezia dove un uomo, ubriaco, si è messo al volante per poi abbandonare la consorte nei pressi di un autogrill. La donna a quel punto ha chiamato la polizia denunciando le proprie paure: “Mio marito mi ha lasciato qui, è ubriaco e viaggia in auto con mio figlio piccolo”.

Continua a leggere



Un violento litigio davanti al figlio di soli sei anni, poi il folle gesto di lasciare la moglie, da sola, di notte, in autostrada, e scappare in auto proprio insieme al piccolo. L’assurda storia arriva dalla Spezia dove un uomo, ubriaco, si è messo al volante per poi abbandonare la consorte nei pressi di un autogrill. La donna a quel punto ha chiamato la polizia denunciando le proprie paure: “Mio marito mi ha lasciato qui, è ubriaco e viaggia in auto con mio figlio piccolo”.

Continua a leggere

Continua a leggere