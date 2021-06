Ucciso dai ladri in casa a Piossasco, avevano minacciato la moglie: “Mi hanno detto vattene e zitta”



l drammatico racconto di Laura Lai, moglie di Roberto Mottura, l’architetto 49enne di Piossasco, nel Torinese, uccido dia ladri in casa sua. Lei è stata la prima a intervenire quando l’allarme dell’abitazione ha suonato indicando che qualcuno si era introdotto in casa. “Mi hanno detto ‘Torna su, vattene via e stai zitta”‘ ha rivelato la donna.

Continua a leggere



l drammatico racconto di Laura Lai, moglie di Roberto Mottura, l’architetto 49enne di Piossasco, nel Torinese, uccido dia ladri in casa sua. Lei è stata la prima a intervenire quando l’allarme dell’abitazione ha suonato indicando che qualcuno si era introdotto in casa. “Mi hanno detto ‘Torna su, vattene via e stai zitta”‘ ha rivelato la donna.

Continua a leggere

Continua a leggere