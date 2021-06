Ucciso per difendere la madre dall’ex, Paola Piras si risveglia dal coma: “Dov’è il mio Mirko?”



Ha fatto scudo con il proprio corpo alla mamma per evitare che l’ex compagno la uccidesse. Paola Piras è stata in coma per 40 giorni presso la terapia intensiva di Lanusei mentre il figlio Mirko, di 19 anni, non ce l’ha fatta. La donna si è risvegliata dal coma chiedendo immediatamente notizie del giovane. Di lei si occuperà una equipe di psicologi.

Continua a leggere



Ha fatto scudo con il proprio corpo alla mamma per evitare che l’ex compagno la uccidesse. Paola Piras è stata in coma per 40 giorni presso la terapia intensiva di Lanusei mentre il figlio Mirko, di 19 anni, non ce l’ha fatta. La donna si è risvegliata dal coma chiedendo immediatamente notizie del giovane. Di lei si occuperà una equipe di psicologi.

Continua a leggere

Continua a leggere