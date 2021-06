Ucciso per difendere la mamma dall’ex, diploma di Maturità per Mirko: “Abbiamo dato 100, è un eroe”



Diploma di Maturità con il massimo dei voti per Mirko Farci, il ventenne ucciso a Tortolì, in Sardegna, mentre tentava di difendere sua madre dalla furia di Masih Shahid, 29enne pakistano ed ex compagno della donna. A lui intitolata anche una targa nell’Istituto alberghiero Ianas dove il ragazzo studiava per diventare chef: “Gli abbiamo dato 100, perché avere salvato la vita della madre quanto può valere se non il massimo?”.

