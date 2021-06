Un pescatore di Lampedusa ha salvato 24 migranti in mare dopo un naufragio: “Lo rifarei mille volte”



Vincenzo Partinico, pescatore di Lampedusa, era in mare con la sua barca sabato notte quando si è trovato davanti allo scenario di un naufragio. L’uomo ha salvato 24 migranti dal mare: “Lo rifarei altre mille volte, non potevo mica invertire la rotta e andare via lasciandoli in mare – ha spiegato il pescatore – Una persona che ha un cuore non può farlo, non sarei riuscito a dormire la notte”.

Continua a leggere



Vincenzo Partinico, pescatore di Lampedusa, era in mare con la sua barca sabato notte quando si è trovato davanti allo scenario di un naufragio. L’uomo ha salvato 24 migranti dal mare: “Lo rifarei altre mille volte, non potevo mica invertire la rotta e andare via lasciandoli in mare – ha spiegato il pescatore – Una persona che ha un cuore non può farlo, non sarei riuscito a dormire la notte”.

Continua a leggere

Continua a leggere