“Una donna è donna anche senza figli”, Karina Cascella risponde alla domanda sulla gravidanza



Per Karina Cascella, 41 anni, è inopportuno chiedere a una persona (anche se personaggio pubblico) se vuole un altro figlio o è incinta: “Trovo assurdo che delle persone pensino che io debba rispondere a domande così private”. Solo una piccola parte del suo lungo sfogo contro i quesiti “troppo personali” dei follower. Cascella ha precisato: “Io una figlia ce l’ho e ho avuto la grande fortuna di diventare madre, ma non è sempre così. Non si fanno certe domande”.

Continua a leggere



Per Karina Cascella, 41 anni, è inopportuno chiedere a una persona (anche se personaggio pubblico) se vuole un altro figlio o è incinta: “Trovo assurdo che delle persone pensino che io debba rispondere a domande così private”. Solo una piccola parte del suo lungo sfogo contro i quesiti “troppo personali” dei follower. Cascella ha precisato: “Io una figlia ce l’ho e ho avuto la grande fortuna di diventare madre, ma non è sempre così. Non si fanno certe domande”.

Continua a leggere

Continua a leggere