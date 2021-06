“Una grande sorpresa”: Ilenia Lazzarin mostra l’ecografia di due gemelli, ma la verità è un’altra



Una domanda sul ciclo mestruale di una fan, diventa per l’attrice Ilenia Lazzarin l’occasione per un misterioso annuncio: “Abbiamo avuto una grande sorpresa! Questi due stanno lì da 7 settimane uno nascosto dietro l’altro….”, ma poi aggiunge: “Sinceramente non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia questa ecografia”. Ilenia attualmente sembra aver interrotto la relazione con il marito Roberto Palmieri.

Continua a leggere



Una domanda sul ciclo mestruale di una fan, diventa per l’attrice Ilenia Lazzarin l’occasione per un misterioso annuncio: “Abbiamo avuto una grande sorpresa! Questi due stanno lì da 7 settimane uno nascosto dietro l’altro….”, ma poi aggiunge: “Sinceramente non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia questa ecografia”. Ilenia attualmente sembra aver interrotto la relazione con il marito Roberto Palmieri.

Continua a leggere

Continua a leggere