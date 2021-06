Una stella porta il nome di Michele Merlo, il gesto e il commento di mamma Katia



Il gesto degli amici di Michele Merlo, condiviso dalla mamma Katia Ferrari sui social: è stata acquistata una stella, che ora porta il nome del cantante morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Intanto, prosegue l’inchiesta per omicidio colposo in merito alla sua scomparsa, per stabilire eventuali responsabilità o negligenze.

Continua a leggere



Il gesto degli amici di Michele Merlo, condiviso dalla mamma Katia Ferrari sui social: è stata acquistata una stella, che ora porta il nome del cantante morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Intanto, prosegue l’inchiesta per omicidio colposo in merito alla sua scomparsa, per stabilire eventuali responsabilità o negligenze.

Continua a leggere

Continua a leggere