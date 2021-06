Uomini e Donne, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli beccati insieme dopo la chiusura dello show



Elisabetta Simone e Luca Cenerelli sono stati beccati insieme dopo la chiusura stagionale di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere avevano messo fine alla loro frequentazione, in seguito agli atteggiamenti che avevano fortemente deluso la 35enne, intenzionata a non voler investire più tempo ed emozioni. Sembrerebbe, però, che qualcosa sia cambiato, ma è presto per decretare gli sviluppi di questo avvicinamento.

